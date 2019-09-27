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Galatasaray ile Fenerbahçe 390. randevuda

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 390. kez rakip olacak.

27.09.2019 11:00Galatasaray ile Fenerbahçe 390. randevuda
Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 390. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 6. haftasında 110 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe 390. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.
LİGDE 125. RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 124 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 33 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 41 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 118 gol atma başarısı gösterdi.
SON 10 MAÇTA 6 BERABERLİK ÇIKTI
İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 4 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 3, sarı-kırmızılılar da 1 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın da 4'ü eşitlikle tamamlandı.
(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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