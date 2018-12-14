Galatasaray ile Medipol Başakşehir 21. Randevuda

Galatasaray
ile Medipol Başakşehir
, Süper Lig'de yarın 21. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 20 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 34 golüne, Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı. İkinci yarıda Türk Telekom
Stadı'ndaki randevuda ise Galatasaray 2-0 galip geldi.
Galatasaray, son 8 maçta 2 kez kazandı
Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 8 maçta 2 kez galip gelebildi.
İki takım arasında ligdeki son 8 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Medipol Başakşehir'in evindeki maçlar
Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 10 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi.
Beşi Atatürk
Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 19, konuk Galatasaray 12 gol attı.
İstanbul,Galatasaray,Başakşehir
14 Aralık 2018 Cuma 10:09