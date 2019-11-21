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Galatasaray ile Medipol Başakşehir 23. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 23. kez karşı karşıya gelecek.

21.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:16Galatasaray ile Medipol Başakşehir 23. randevuda
ile Medipol , Süper Lig'de yarın 23. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray, son 10 maçta 3 kez kazandı
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.
İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın sahasındaki maçlar
Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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