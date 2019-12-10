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Galatasaray ile Paris Saint-Germain 6. randevuda

Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşılaştı.

10.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:27Galatasaray ile Paris Saint-Germain 6. randevuda
, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, PSG 3 galibiyet aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu altıncı maçında Galatasaray, yarın Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Son müsabaka ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de yapıldı. Bu maçtan PSG 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan müsabakalarda Galatasaray 2, PSG 3 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Fransızlar ile 18 kez karşılaştı

Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 18 kez oynadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 8 defa da rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 29 gole engel olmadı. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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