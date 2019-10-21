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Galatasaray ile Real Madrid 8. randevuda

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi.

21.10.2019 09:50Galatasaray ile Real Madrid 8. randevuda
Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3, Madrid temsilcisi de 4 kez galip geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, yarın İspanyol ekibi Real Madrid ile evinde karşı karşıya gelecek. Bu sezonki Avrupa macerasına Club Brugge deplasmanında başlayan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beraberlikle ayrılırken, sahasında ise Paris Saint Germain'e mağlup oldu.
8. RANDEVU
Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa'da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel'in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.
Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 27 Kasım 2013'de İspanya'da oynandı ve Madrid temsilcisi 4-1 kazandı. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan 10 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.
İSPANYOLLAR İLE 31 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 31 mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 17 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 57 gole engel olmadı.
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, Madrid, Güncel

Kaynak: İHA

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