Galatasaray ile Real Madrid U19 maçı bütçe olmadığı için yayınlanmadı

UEFA Gençlik Ligi'nde şu sıralarda oynanan Galatasaray-Real Madrid U19 maçı GSTV'nin bütçe yetersizliği nedeniyle yayınlanamıyor.

Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Real Madrid ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi ise iki ekibin 19 takımları karşılaşıyor.

BÜTÇE SIKINTISI NEDENİYLE YAYINLANAMIYOR

Fanatik'in haberine göre; Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan Galatasaray - Real Madrid U19 hiç bir platformdan yayınlanmıyor. 10 yıl öncesinde bile Galatasaray PAF maçlarını canlı veren GSTV'nin bütçe yetersizliği nedeniyle maçı yayınlamadığı belirtiliyor.

Bu sezon daha önce oynanan Galatasaray - PSG U19 maçıda benzer gerekçeler nedeniyle yayınlanmamıştı. Galatasaraylı bazı taraftarlar bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Real Madrid maçına kadar oynadığı iki maçta da puan alamamıştı.