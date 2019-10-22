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Galatasaray ile Real Madrid U19 maçı bütçe olmadığı için yayınlanmadı

Galatasaray ile Real Madrid U19 arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi mücadelesinin yayınlanması için gereken 5 bin TL olmadığı için mücadele GSTV ekranlarından yayınlanamıyor.

22.10.2019 16:17Galatasaray ile Real Madrid U19 maçı bütçe olmadığı için yayınlanmadı

UEFA Gençlik Ligi'nde şu sıralarda oynanan Galatasaray-Real Madrid U19 maçı GSTV'nin bütçe yetersizliği nedeniyle yayınlanamıyor.

Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Real Madrid ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi ise iki ekibin 19 takımları karşılaşıyor.

BÜTÇE SIKINTISI NEDENİYLE YAYINLANAMIYOR

Fanatik'in haberine göre; Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan Galatasaray - Real Madrid U19 hiç bir platformdan yayınlanmıyor. 10 yıl öncesinde bile Galatasaray PAF maçlarını canlı veren GSTV'nin bütçe yetersizliği nedeniyle maçı yayınlamadığı belirtiliyor.

Bu sezon daha önce oynanan Galatasaray - PSG U19 maçıda benzer gerekçeler nedeniyle yayınlanmamıştı. Galatasaraylı bazı taraftarlar bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Real Madrid maçına kadar oynadığı iki maçta da puan alamamıştı.

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Real Madrid, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (14)
TERİMBANK:Fatih Terim Bunu ödemiyor mu?
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KENAN:ALİ KOÇTAN İSTESEYDİNİZ VERİRDİ
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SANPIYON GALATASARAY:SANPIYON GALATASARAY
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CANBERKDAL:Sizin taaa tüküreyim bütçenize. Çocukları izlesin millet işte.
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DAHA NE DİYEYİM:işte ülkenin futbolunu getirdikleri durum yabancıya para var gençlere yok bu ülkenin futbolunu bok düzeltirsiniz. sizin kafanız yok satılmış beyinler beceriksizler tembeller.
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SÜLEYMAN KIRAN:Ali Koç''a 500bin dolar bulanlar bu rezilliği nasıl kapatacaklar, ayıptır.
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FB Lİ:ALİ KOÇA DİZ ÇÖKÜN HAYDİ ŞİMDİ :)))
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GRANDE:Ama Falcao''ya milyon eurolar verecek kadar para var. Sonra da Türk futbolu büyüyecek. Heee oldu.
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METELİĞE KURŞUN ATMAK:Ali Koç''un restaurantının sözleşmesini fesh edecek 500. 000 doları var ama Fatih Terimin parasımı bitti bu maç içinde GS a para verseydi ya .
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ERCAN:Haber doğru ise gs seneye satılır 5bin lira yı veremiyorsa , gs çok ama çok kötü durumda demektir.
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