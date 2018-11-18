Galatasaray İlk Yenilgisini Aldı

Türkiye
Voleybol Efeler Ligi 6. hafta mücadelesinde Arkas Spor
, namağlup lider Galatasaray
'ı 3-0 yendi.
KÜNYE
Salon: Vestel Venüs Atatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Arzu Emiroğlu xx Arkas Spor: Radke x 1, Taht xxx 21, Adis xxx 16, Yiğit xx 10, Mustafa Koç x 6, Mert Matic x 5 Antrenör: Gleen Hoag Galatasaray: Selçuk
x 1, Melih, Oliver
Venno xx 11, Justin xx 8, Yasin xx 10, Emin xx 6, Roland xx 9, Doğukan xx 2 Antrenör: Nedim Özbey Setler: 25-19, 25-17, 32-30 Süre: 89 dakika (29, 23, 37)
(İHA)
voleybol,Türkiye,Arkas Spor,Galatasaray
18 Kasım 2018 Pazar 18:46