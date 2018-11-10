10 Kasım 2018, 12:20
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Galatasaray'ın 10 Kasım Paylaşımına Taraftarlardan Tepki Yağdı

Galatasaray'ın 10 Kasım paylaşımında Başkan Mustafa Cengiz'in de adının yer alması, taraftarları kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Belediye seçimi mi var, neden orada başkanın adı yazıyor?" yorumunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte ülkenin birçok noktasında vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Sarı-kırmızılıların resmi twitter adresi, 10 Kasım'la ilgili yaptığı paylaşımla tepkilerin odağında yer aldı. Atatürk'ün fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de isminin bulunması, taraftarları kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Cengiz'i "Atatürk üzerinden prim yapmakla" suçlarken birçok tepki mesajı gönderdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Mustafa Kemal Atatürk,Mustafa Cengiz,10 Kasım,Galatasaray
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:20



YORUMLAR (46)
MERT: Altay tankının tüm sırları kararlılara arap Ethem sancak aracılığı ile resmen devredildi
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VATANSEVER GENÇ: Türk milletinin büyük kahramanı Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'' vefatının 80. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. . . Atam Kalbimizdesin :(
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RIFAT: Bu keferenin dirisinden kurtulduk ölüsünden kurtulamıyoruz.
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ERSİN ATTAR: ne oldu arkadaş paylaşmışlar işteAtaturkculuk en guzel resim paylaşanın mı oluyor
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RİZELİ: Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum düşünmeden yapılmış fazla büyütcek bişey değil
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