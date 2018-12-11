Galatasaray'ın 11'i Belli Oldu

Galatasaray
'ın Porto
ile oynayacağı karşılaşmanın 11'i belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı hafta D Grubu'nda Galatasaray evinde Portekiz
temsilcisi Porto ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların bu önemli karşılaşmasına çıkacağı 11'i de belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim
; Muslera
, Mariano, Maicon
, Ozan Kabak
, Yuto Nagatomo
, Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Fernando, Sofiane Feghouli
, Garry Rodrigues
ve Eren Derdiyok
'u 11'de görevlendirdi. Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk
, Martin Linnes
, Ömer Bayram
, Henry Onyekuru
ve Muğdat Çelik
bulunuyor.Sarı kart cezalısı Serdar Aziz
ile sakatlıkları devam eden Sinan Gümüş
, Belhanda
ve Emre Akbaba
ise maç kadrosunda yer almıyor.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Porto,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 21:06