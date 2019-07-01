Galatasaray'ın 18'lik yıldızı Recep Gül, Westerlo'ya transfer oluyor

Galatasaray 'ın 18 yaşındaki oyuncusu Recep Gül, Belçika 1. Lig B Grubu ekibi Westerlo'ya transfer oluyor. Belçika ekibi genç oyuncu için Galatasaray 'a 80 bin Euro bonservis ödeyecek. Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl için 500 bin euro karşılığında oyuncuyu geri alma hakkı bulunuyor.

Ozan Kabak ve Recep Gül

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA 4 KEZ OYNADI

Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi oyuncularla alt yaş takımlarında birlikte forma giyen Recep Gül geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası 'nda 4 maça çıktı. Sağ kanat oyuncusu bu maçlarda gol atmayı başaramazken U21 takımıyla çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.

( Sabah )