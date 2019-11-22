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Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın ligdeki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi son buldu.

22.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:42

Süper Lig'de oynadığı son 41 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, Medipol mağlubiyeti ile birlikte bu serisini sonlandırdı. Sahasında lig müsabakası olarak en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan , o maçtan bu yana ligde iç sahada çıktığı 41 maçın 34'ünü kazanırken, 7'sini ise beraberlikle sonlandırmıştı.

BAŞAKŞEHİR YENİLMEZLİĞİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Öte yandan turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Son mağlubiyetini ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik sonuçla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakadan sonra oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
MEMLEKETİM:Cakma imparator bu gece gönderilmese bu yönetimde salata.
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GS ....:Fatih Terim dönsün o gelirse her şey düzelir adamları döver yinede oynatır diyen futboldan zerre anlamayan arkadaşları piste alalım onlara bişey diyeceğim. Ortaya kafa vuracak topçu yokken kanat oynatmak, şut çekecek topçu olmaması, şut çekmenin yasaklanması, son 10 dakikada 3 değişiklik ve soyutlanmış adamların kahraman yapılmaya çalışılması, organize bir tane atak olmaması ve orta sahada adam geçip pas verecek kimse olmaması bu takım iptal
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