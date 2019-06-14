Galatasaray'ın anlaştığı Şener, Beşiktaş'ı bu yüzden reddetmiş

Sabah'ta yer alan habere göre; Askerlik görevi için birliğine teslim olan Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'den 7 milyon TL kazanan ve Galatasaray'dan da yıllık 6 milyon TL alacak olan oyuncunun devre arasında Beşiktaş'tan gelen 8 milyonluk teklife "Hayır" dediği ortaya çıktı.

GÖKHAN GÖNÜL YÜZÜNDEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ İDDİASI

Gökhan Gönül'le Fenerbahçe'de girdiği rekabette yedek kalan Şener'in aynı gerekçeyle Beşiktaş'a gitmediği ve "Gökhan Gönül varsa Gökhan Gönül oynar" dediği öğrenildi.

Brezilyalı beki Mariano'yu satmaya hazırlanan Galatasaray'da Martin Linnes'le sağ bek için kapışacak olan milli oyuncu, ilk 11 rekabetinde formayı kendisinin alacağına inanıyor.