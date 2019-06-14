14.06.2019 13:44
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Galatasaray'ın anlaştığı Şener, Beşiktaş'ı bu yüzden reddetmiş

Galatasaray

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı'nın daha önce Beşiktaş'tan gelen teklifi kendi mevkisinden oynayan Gökhan Gönül takımda olduğu için kabul etmemiş.

Sabah'ta yer alan habere göre; Askerlik görevi için birliğine teslim olan Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'den 7 milyon TL kazanan ve Galatasaray'dan da yıllık 6 milyon TL alacak olan oyuncunun devre arasında Beşiktaş'tan gelen 8 milyonluk teklife "Hayır" dediği ortaya çıktı.

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Gökhan Gönül'le Fenerbahçe'de girdiği rekabette yedek kalan Şener'in aynı gerekçeyle Beşiktaş'a gitmediği ve "Gökhan Gönül varsa Gökhan Gönül oynar" dediği öğrenildi.

Brezilyalı beki Mariano'yu satmaya hazırlanan Galatasaray'da Martin Linnes'le sağ bek için kapışacak olan milli oyuncu, ilk 11 rekabetinde formayı kendisinin alacağına inanıyor.

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