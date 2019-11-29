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Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama

İspanyol basınından, Arda Turan-Galatasaray flörtüyle ilgili flaş bir açıklama geldi. Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans, "Barcelona'nın Galatasaray'dan ücret talep edeceğini düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

29.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:27Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama

Medipol Başakşehir'de forma giyen ve maçı öncesi Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği yolundaki gündemi meşgul ederken, İspanya'dan ilginç bir açıklama geldi.

"KURAL GEREĞİ GÖRÜŞME YAPABİLİR"

'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans, "Arda Turan, Başakşehir'le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Galatasaray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kuralları gereği Ocak'ta transfer görüşmesi yapabilir." dedi. Sans sözlerini "Barça'nın Galatasaray'dan ücret talep edeceğini düşünmüyorum. Barcelona zaten alacağı parayı Başakşehir'den aldı" ifadeleriyle tamamladı.

(Star)


Galatasaray, Arda Turan, Barcelona, Spor

HABER YORUMLARI (1)
ADSIZ CENGO:adamlar sadece Arda''dan kurtulmak istiyorlar neylesinler parayı beleş versinlerde yıllık külfetinden kurtulsunlar o değilde bir gsli olarak ben ve diğer bütün taraftarlar 2 senedir Arda''ya demedik laf bırakmadık şimdi sırtını mı sıvazlayacağız garip yahu
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