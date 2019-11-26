Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında oynadığı 284 müsabakada 99 galibiyet elde ederken, 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAZANAMADI

Öte yandan Galatasaray, Belçika temsilcileriyle oynadığı 8. maçı da kazanamadı. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekipleri Club Brugge ve Anderlecht ile oynadığı 8 karşılaşmada dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.