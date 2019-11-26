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Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi

Avrupa kupalarındaki son 12 maçında galibiyet göremeyen Galatasaray, bu kulvarda yine 100. galibiyetine ulaşamadı.

26.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:02

Sarı-kırmızılı takım, arenasında oynadığı 284 müsabakada 99 galibiyet elde ederken, 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAZANAMADI

Öte yandan , temsilcileriyle oynadığı 8. maçı da kazanamadı. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekipleri Club Brugge ve Anderlecht ile oynadığı 8 karşılaşmada dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi

Galatasaray, Belçika, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (2)
KRALEX:BETER OLUN
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DOĞRUSU:BU AKŞAM HER TÜRLÜ MUTLULUK ŞARKILARI SÖYLERİM ULAAAAN. .
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