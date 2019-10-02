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Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Paris Saint-Germain'e sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın, Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

02.10.2019 00:03

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG 1-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu skorla Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı.

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İlk maçta deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Aslan'ın 1 puanı bulunuyor. Galatasaray, A Grubu'nun üçüncü maçında 22 Ekim'de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılacak.

Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(7)
CANMEN:BRüGGEDE ILK MAC 0-0 IDI. . . . VE BRüGGE BüYüK SüPRIZ YAPMIS MADRIDTE. . . BU MALESEF GS IN ISINI EPEYCE ZORA SOKUYOR. . . HANI UEFAYA KALMA IHTIMALI DAHADA ZORLASIYOR. . .
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ES:yabancı oyuncuların faydası yok turk kuluplere gol atmak kolay avrupada gol atıcaksın yenıceksın yabancı sayısı 5 olmalı turkıyedekı yabancıların yüzde 80 i kalıtesiz
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KSK Lİ MESUT:Rezilsaray...
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GÖZ GÖZ GÖZTEPE:Alayına İsyan İnadına GözGöz Şikeci Karşıyaka çocukları sizi. .
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ASİ:Daha beter olurlar inşAllah cinconlarrr.
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ALİ AGA:Bu senede geçti umudumuz 2020 yılı
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