Galatasaray'ın Avrupa Macerası Sona Erdi

UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray
, deplasmanda Portekiz
ekibi Benfica
ile karşılaştı. İlk maçta 2-1 yenildiği rakibiyle golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe
'nin ardından Avrupa'ya veda eden son Türk ekibi oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Diagne
'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
61. dakikada sağ kanattan Pizzi
'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ferro
'nun kafayla indirdiği topa Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
75. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunu kaleci kaleci Vlachodimos kontrol etti.
Stat: Estadio da Luz
Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx
Benfica: Vlachodimos xx, Ferro xx, Dias xx, Almeida
xx, Grimaldo xx, Pizzi xx (Appelt dk. 83 ?), Cervi xx (Silva
dk. 59 x), Luis xx, Fernandes xx, Seferovic xx, Felix xx (Goncalves dk. 76 x)
Yedekler: Mile Svilar, Corchia, Zivkovic, Samaris
Teknik Direktör: Bruno Lage
Galatasaray: Muslera
xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Donk x (Sinan Gümüş
dk. 78 x), Ndiaye xx, Belhanda
xx, Feghouli xx (Emre dk. 83 ?), Onyekuru xx (Yunus dk. 83 ?), Diagne x
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Sarı kartlar: Marcao, Ndiaye (Galatasaray) - İSTANBUL
Benfica, Galatasaray, Avrupa, Spor
Kaynak: İHA