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Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

18.07.2019 13:16
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, sabah yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde fiziksel uygulamaların olduğu "core" çalışması yapıldı.
Basına kapalı bölümde ise futbolcuların dar alanda çift kale maç yaptığı belirtildi.
Galatasaray, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Disiplinli Bartali
Galatasaray'ın İtalyan Alberto Bartali'nin disiplinli tavrı dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı takımda geride kalan sezonun devre arasında teknik ekibe katılan Bartali, fiziksel çalışmada futbolculara yaptığı yüksek sesli komutlarla ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Avusturya kampı
Kaynak: AA
Galatasaray, Avusturya, Futbol, Tirol, Güncel

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