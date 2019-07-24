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Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

24.07.2019 14:56
Galatasaray'ın Avusturya kampı
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Tirol bölgesinde bulunan Seefeld kasabasındaki kampının 8. gününde çalışmalarını sürdürdü.
Antrenman, takımın konakladığı otelin yakınındaki bir gölün yanında açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde plaj voleybolu sahasında fiziksel çalışma gerçekleştirdi.
İdman, daha sonra sahaya taşındı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sahadaki çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 6'ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Misimovic antrenmanı izledi
Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic de antrenmanı izledi.
Misimovic, antrenman sahasında bir süre teknik direktör Fatih Terim ile sohbet etti. Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Tirol, Güncel

Kaynak: AA

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