Galatasaray'ın Başarılı Oyuncusu Garry Rodrigues: Performansımız Gelecek İçin Umut Verici

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Portekiz ekibi Porto'yu Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı Porto 3-2 kazandı.Porto'nun gollerini 17. dakikada Felipe, 42. dakikada penaltıdan Marega ve 57. dakikada Oliviera kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Feghouli ve 65. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Feghouli bir penaltı atışından yararlanamadı.

Maç sonunda konuşan Garry Rodrigues şu ifadeleri kullandı:

Aldığımız sonuçtan tabii ki mutsuzum. Bugün her zaman olduğu gibi inanılmaz bir taraftar vardı. Diğer taraftan beni gururlandıran şey ikinci yarıdaki takımın gösterdiği performanstı. Bu durum gelecek için beni ümitlendiriyor. Kazanmayı çok istiyorduk ama bunu başaramadık. Kaybettiğimiz için mutsuzum. Ancak takımın son ana kadar mücadelesi beni mutlu etti.