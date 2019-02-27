Galatasaray'ın Bb Erzurumspor Maçı Talebi Reddedildi

Kaynak: DHA

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının daha erken bir saatte oynanması talebinin reddedildiğini açıkladı.Sarı kırmızılı kulübün, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak müsabakanın bu saatlerde Erzurum'daki hava sıcaklığının düşmesi sebebiyle daha erken bir saatte oynanması talebinin ev sahibi takım ve yayıncı kuruluşun olumsuz görüşleri gerekçesiyle reddedildiği kaydedildi.Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında, "Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19: 00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk. Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13: 30 ya da 16: 00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir" denildi.