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Galatasaray'ın beraberliğine 'Ne yazık ki' diyen TRT muhabiri Volkan Kılıç özür diledi

Galatasaray, 90+6. dakikada yediği golle Konyaspor ile 1-1 berabere kalmış ve puan kaybetmişti. TRT muhabiri Volkan Kılıç, maçın anonsunu yaparken "Galatasaray galibiyetle tanışmak istiyordu ama ne yazık ki bu gerçek olmadı" ifadelerini kullandı. Konyaspor, bu açıklamaya tepki gösterdi, Volkan Kılıç ise sosyal medyadan özür diledi.

26.08.2019 12:30
Galatasaray'ın beraberliğine 'Ne yazık ki' diyen TRT muhabiri Volkan Kılıç özür diledi

TRT muhabiri Volkan Kılıç, Galatasaray'ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçının anonsunu, "Galatasaray sezona iyi başlayamadı. Geçtiğimiz hafta Denizli'de puan kaybetmişti bu haftaysa kendi taraftarının önünde galibiyetle tanışmak istiyordu Galatasaray ama ne yazık ki bu gerçek olmadı" diyerek yapmıştı.

KONYASPOR'DAN TEPKİ GELDİ

Konyaspor, Volkan Kılıç'ın yaptığı açıklama sonrasında tepkisi Twitter üzerinden gösterdi. Konyaspor, yaptığı paylaşımda 'Ne yazık ki' ifadesi, kızgın surat ve mikrofon emojisi kullandı.

VOLKAN KILIÇ ÖZÜR DİLEDİ

TRT muhabiri Volkan Kılıç, 'Ne yazık ki' ifadesi için Twitter'dan Konyaspor'u etiketleyerek özür diledi. Kılıç yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası yaptığım yayında, sehven kullandığım "ne yazık ki" ifadesinden dolayı, başta Konyaspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerden özür dilerim. Günün yorgunluğundan kaynaklanan bir iş kazası olduğunu değerlendirmenizi rica ediyorum. @konyaspor" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın beraberliğine 'Ne yazık ki' diyen TRT muhabiri Volkan Kılıç özür diledi

Volkan Kılıç, Galatasaray, Konyaspor, Denizli, Spor

YORUMLAR (13)
MEDYA: Bütün medyacılar Galatasaraylı
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2 1
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FENERLİ: Kovun bunu.
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4 1
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NECO: bu adam spor muhabir mi ya sizce 1-1 e mağlubiyet diyor.
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0 1
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SÜLEYMAN AYDEMİR: Bu arkadaş TrtSpor''da '''' Galatasaray Muhabiri '''' dir. Özellikle Galatasaray ile ilgili haberler için çalışırlar. Mesela Fenerbahçe maçlarında muhabir ''Kenan Pamuk'' tur. Bu durum gerçeği aşikar olsa da Trt kamu hizmeti veren bir kanaldır. Habercilikte tarafsızlık ilkesi çok önemlidir fakat bu kardeşimiz özür dilemiştir. Bunlar meslek hayatının doğasında olabilecek şeyler. Yani benzer durumlar diğer kanallarda da yaşanmıştır ve yaşanmaya devam edecektir. Büyütmemek lazım. .
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5 0
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GSLİ.: olabilir adam galatasaraylı ne var bunda dingiller
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10 17
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KONUK: GS TV''de işin hazır bile, niye özür diliyorsun evlat. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınarlı kadrosuyla GS TV seni de açıkta bırakmaz
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13 4
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MEKANIN SAHİBİ: Merak etme nasıl ki Yıldırım Demirören başkanlık döneminde kadıköyde kupayı kaldırmıştık , birde nihat başkan döneminde kaldırırız canın sıkma konuk reis ?
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2 2
ADINIZI YAZIN: olabilir kardeşim ne var ki bunda
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7 9
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ADANALI: salaK
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6 8
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LAKE: hakaret etmeden düşüncesini söylemekten yoksun karaktersiz
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8 3
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