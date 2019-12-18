Haberler » Spor » Galatasaray'ın borcu 1 milyar 569 milyon TL - Spor

Galatasaray'ın borcu 1 milyar 569 milyon TL

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 30 Eylül 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon TL olduğu açıklandı.

18.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:12 Galatasaray'ın borcu 1 milyar 569 milyon TL
Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 30 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nün Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan aralık ayı divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla mali tablolar ile ilgili sunum yaptı.

Galatasaray'ın konsolide net borcunun 1 milyar 569 milyar TL olduğunu kaydeden Kançal, döviz cinsinden borcun 253.7 milyon Euro olduğunu ifade etti.

Ekim ayı divan toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklanmıştı. - İSTANBUL

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:12   Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası - Spor
19:10   Lewandowski'den kötü haber! Ameliyat... - Spor
19:07   Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası - Spor
19:04   Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Spor
18:55   Atiba derbinin şifresini verdi - Spor
17:50   TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Spor
17:23   Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Spor
16:57   PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - Spor
15:31   Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor
14:34   Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi - Spor
20.12.2019 19:28:07