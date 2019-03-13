Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Sarı-Kırmızılı Takımın Borcunu Açıkladı

Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğu açıklandı. Galatasaray'ın Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 825 MİLYON LİRA

Kançal, 31 Aralık 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğunu söyledi. Alacakları 1 milyar 560 milyon TL olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA