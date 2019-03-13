13 Mart 2019, 16:34
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Sarı-Kırmızılı Takımın Borcunu Açıkladı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Galatasaray'ın borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibariyle kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğu açıklandı. Galatasaray'ın Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen Mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 825 MİLYON LİRA

Kançal, 31 Aralık 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 825 milyon TL olduğunu söyledi. Alacakları 1 milyar 560 milyon TL olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu ifade edildi.

Tevfik Fikret, Aralık, Galatasaray, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
CO HART: 4 büyük kulupte batak trabzon istisna ama diğerleri günü kurtarıyor yazık
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ALİ AGA: La Mustafa cambaz nettin o kadar parayı barlarda pavyonlardamı yedin
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ANDSMERO: SATIN KATARLILARA BASAKSEHIR ZATEN SATILACAK
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ADINIZI YAZIN: maşallah
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ADINIZI YAZIN,: cok azmis biraz daha borclanin
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