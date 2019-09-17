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Galatasaray'ın Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçına yarın Club Brugge karşısında çıkacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

17.09.2019 10:05Galatasaray'ın Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçına yarın Club Brugge karşısında çıkacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu A Grubu ilk maçında yarın Belçika deplasmanında Club Brugge ile karşılaşacak. Bugün öğle saatlerinde Belçika'ya gidecek olan sarı-kırmızılıların, Brugge maçı kamp kadrosunda ise şu isimler yer aldı:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Brugge, Güncel

Kaynak: İHA

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