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Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbide 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

15.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:23

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray , bu sezonki derbileri tamamladı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar ile bu sezon iki kez berabere kaldı.

Cimbom bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

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