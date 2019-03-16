Galatasaray'ın Bursa Kafilesi Açıklandı

Galatasaray
'ın, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor
ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.
Hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, kara yoluyla Bursa'ya gidecek.
Galatasaray kafilesinde Fernando Reges
ile sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo
yer almadı.
Kafilede şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera
, Mariano Filho, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Younes Belhanda
, Sinan Gümüş
, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Ömer Bayram
, Emre Akbaba
, Henry Onyekuru
, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya
, Christian Luyindama
, Emre Taşdemir
, Marcao, Muğdat Çelik
, Sofiane Feghouli
, Mbaye Diagne.
Spor
Kaynak: AA