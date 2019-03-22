Galatasaray'ın CAS'a Sunduğu İtiraz Kabul Edildi

Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini KAP'a bildirdi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında, "Şirketimizin 13.06.2018 tarihinde UEFA Soruşturma Komisyonu (Investigatory Chamber) ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın, 05.10.2018 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu (Adjudicatory Chamber) Başkanı tarafından reddedilmesi hususunda; Şirketimizin 15.10.2018 tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunduğu itirazı kabul edilmiş olup, imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın geçerliliğini korumasına ve Yargı Komisyonu Başkanı tarafından verilen red kararının hükümsüz kılınmasına Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"CEFERİN'E TEŞEKKÜR EDERİM"

Konuyla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "UEFA Başkanı Ceferin'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim dava örnek oldu. PSG de geçen hafta kazandı. Galatasaray, ilk defa Avrupa hukuk arenasında örnek alındı. Bir İtalyan kulübü de örnek aldı isim vermeyeyim. Biz 3 yıllık süre içinde azami 30 milyon euro zarar bildirmek durumundayız. 100 milyon TL'lik de sermaye artırımı yapmak zorundayız. Yapmazsak, 5 milyon euro zararla yine şartlara uymuş oluyoruz. Fakat her halükarda 6 milyon euro ceza ödeyeceğiz. Bu sene ilk defa kar elde ettik. Eğer 2 milyon euro ceza olmasaydı yaklaşık 15 milyon TL kar edecektik, 3 milyon TL düzeyinde kaldı." dedi.

Kaynak: DHA