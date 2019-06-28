28.06.2019 21:54
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Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Ryan Babel'den ilk sözler!

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için son derece mutlu ve gururluyum." dedi.

Galatasaray Kulübü, Ryan Babel 'in transferi dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı kulübün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker ile bir araya geldi. Videoda Diriker, Babel'e "Galatasaray'ın oyuncuları takımın şampiyon olması için bütün gayretlerini daima sarf ederler. Tahmin ederim ki siz de onlardan biri olacaksınız. Ben 101 yaşındayım. Galatasaraylıların en yaşlı üyesiyim. Bu yaşıma rağmen oyuncuların kulübe gelmesini yakinen takip ediyoruz. Böyle bir kulübe geldiğiniz için de çok şanslısınız." ifadelerini kullandı.

"HERKESE NASİP OLMAZ"

Hollandalı futbolcuya forma hediye eden Diriker, "Çok kıymetli bir hediyedir. Herkese nasip olmaz." şeklinde görüş belirtti. Ali Fuat Diriker'in elini öpen Babel de "Burada olmaktan ve kulübe katılmaktan onur duyuyorum. Küçükken Türk futbolu hakkında çok fazla bilgim yoktu. Fakat Galatasaray'ı bilmek zorundaydınız. Avrupa 'da da varlığı hissettirmesi, büyük taraftarı olan Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için son derece mutlu ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Ryan Babel'den ilk sözler!
Ryan Babel , Babel , Galatasaray , Spor

YORUMLAR(2)
ANKARA:Bir fenerbahçeli olarak söylüyorum;iyi ve efendi futbolcu ama o saçları değiştirse daha iyi olabilir...
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SS:amma sallamış paraya geldin ters tepince görürürz beşiktaşdaki tavırlarını biliyoruz sonuçta
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