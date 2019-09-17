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Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Fatih Terim, çenesinde kırıklar olan ve operasyon geçiren Belhanda'yı kadroya almadı.

17.09.2019 10:31

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Club Brugge ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Çenesinde kırıklar olan ve operasyon geçiren Younes Belhanda kafilede yer almadı. Florin Andone ise ilk kez kadroda yer aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Belçika'ya hareket edecek.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Oostende kentine gidecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra karayoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek.

MAÇ 19.30'DA BAŞLAYACAK

Takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da karşılaşmanın gerçekleşeceği Jan Breydelstadion'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve oyuncu katılımı ile düzenlenecek basın toplantısı ise TSİ 19.00'da başlayacak.

Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

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Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!

Galatasaray, Club Brugge, Brugge, Spor

YORUMLAR(11)
QWER:Cincon kümeye
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FENERESYON:SEN NERDE YAŞIYORSUN MAL
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QQ:Ne kadar da düşmanda olsak günlerden Club Brugge
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ZİYAA:En iyi sonuç beraberlik olur. Kazanması zor görünüyor.
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RAMAZAN:YANLIŞ YAPTIN HOCA LİNNESİN BU KADRODA OLMASI LAZIMDI HATALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİN.
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FB:Galatasaray a başarılar ilk maçda 3 puan dileklerimle
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NO-NAME:Millete inat yapıcam diye Belhanda'' nın yerine Selçuk'' u koyup bizi fıtık eder hocam, bakın görün. . . .
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DEFANS DİKKAT:DONK DEFANSTA DEĞERLENDİRİLMELİ
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NBA:hadi aslanlar güldürün yüzümüzü
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HAKAN66:zaten yenileceğiz önemli olan takım ruhu olması oda gs de malesef yok
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