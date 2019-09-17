Haberler » Spor » Haber

Galatasaray'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibi ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

17.09.2019 09:58Galatasaray'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ekibi ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çenesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Younes Belhanda, kadroda yer almadı.
Galatasaray kafilesi, öğle saatlerinde uçakla Belçika'ya hareket edecek.
Sarı-kırmızılı takımın, Club Brugge maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:20 Beşiktaş'tan Enzo Roco açıklaması
13:18 Yeni Malatyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
13:15 Adis Jahovic'ten 8 maçta 6 gol
13:07 Manisaspor'da 15 yaşındaki bilal golleri seriye bağladı
12:59 Karşıyaka'nın eski çalıştırıcısı beyin kanaması geçirdi
12:58 Balıkesirspor, İstanbulspor deplasmanına galibiyet için gidecek
12:56 Gloria Cup Atletizm'de şampiyonlar yarıştı