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Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray'dan sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City talip oldu.

04.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:10

Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Hasan Ali Kaldırım Premier Lig ekibinin radarına girdi.

Takvim'de yer alan habere göre daha önce West Ham United ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez Leicester City talip oldu.

HASAN ALİ'NİN CEVABI BEKLENİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Galatasaray 'ın da talip olduğu Hasan Ali Kaldırım'ın transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu 8 yıldır sarı-lacivertli kulüpte forma giyiyor.

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 932 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

Galatasaray’ın da istediği Hasan Ali Kaldırım’a Leicester City talip oldu
Etiketler: Hasan Ali Kaldırım, Leicester City FC, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

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Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
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