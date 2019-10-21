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Galatasaray'ın daveti üzerinde Bilecikspor'da forma giyen minikler Real Madrid maçını izleyecek

Bilecikspor'un U14 futbol takımı sporcuları, Galatasaray'ın daveti üzerine yarın oynanacak Galatasaray-Real Madrid U19 futbol müsabakasını izleyecekler.

21.10.2019 14:16Galatasaray'ın daveti üzerinde Bilecikspor'da forma giyen minikler Real Madrid maçını izleyecek
Bilecikspor'un U14 futbol takımı sporcuları, Galatasaray'ın daveti üzerine yarın oynanacak Galatasaray-Real Madrid U19 futbol müsabakasını izleyecekler.

Bilecik U14 Futbol Ligi'nde mücadele eden Bilecikspor U14 futbol takımı ligde 4'üncü hafta sona ererken 12 puanla zirvede yer aldı. Bu başarı sonrası Bilecik'te bulunan sporseverlerin aracı olarak GS futbol takımın altyapı sorumluları görüşülerek, Bilecikspor U14 yarın Güngören Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Real Madrid U19 futbol müsabakasını izleyecekler. Takım antrenörü Ergün Başar eşliğinde maça gidecek olan minikler için bu müsabaka önemli bir tecrübe olacağına inanılıyor. - BİLECİK

Real Madrid, Galatasaray, Bilecik, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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