Haberler» Güncel» Haber

Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

04.09.2019 17:55 Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek oyuncularını belirledi. Teknik Direktör Fatih Terim'in hazırladığı listede Ahmet Çalık, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir gibi isimler kadro kısıtlamasından dolayı yer almadı. Terim'in Devler Ligi kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle: Kaleciler: Muslera, Okan Savunma: Şener Bayraklı, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo Orta saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina Hücum: Adem, Andone, Emre Mor, Falcao
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:41   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:38   Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var
01:37   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:33   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:27   Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
01:26   Karagümrük stadı'nın aydınlatma direğinde intihar girişimi
01:25   Konya resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü