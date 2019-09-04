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Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

04.09.2019 17:57 Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek oyuncularını belirledi. Teknik Direktör Fatih Terim'in hazırladığı listede Ahmet Çalık, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir gibi isimler kadro kısıtlamasından dolayı yer almadı. Terim'in Devler Ligi kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Kaleciler: Muslera, Okan

Savunma: Şener Bayraklı, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo

Orta saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Hücum: Adem, Andone, Emre Mor, Falcao - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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