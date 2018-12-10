Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki Rakibi Porto

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı, Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.
Galatasaray, Porto'nun yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor.
Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Porto ise 13 puanla zirvede yer alıyor. İki takım arasında Portekiz'de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı.
Hedef UEFA Avrupa Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele verecek.
Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04'ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.
Galatasaray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak.
Serdar Aziz cezalı
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta önceki maçlarda üç kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da maçta forma giyemeyecek.
Porto,Galatasaray
Avrupa'da 277. randevu
Galatasaray, Porto karşılaşması ile Avrupa kupalarında 277. mücadelesine çıkacak. İHA'daki habere göre; sarı-kırmızılılar, daha önce çıktığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 409 gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Portekiz temsilcisiyle oynayacakları maçın kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 110. maç
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 109 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 54 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 180 gole kapatamadı.
Porto'daki tanıdık isimler
Porto'da Türkiye'de forma giymiş birçok isim bulunuyor. Brezilyalı futbolcu Alex Telles Galatasaray'da, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ve Brezilyalı Fabiano Fenerbahçe'de oynamıştı. Galatasaray'da oynayan Maicon ise bir dönem Porto kadrosundaydı.
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:23