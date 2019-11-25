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Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!

Fransız basını, Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferinin Henry Onyekuru olacağını yazdı. Haberde, Onyekuru'nun daha fazla forma şansı bulmak için Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

25.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:16

Bu sezon hem 'da hem de ligde kötü günler geçiren 'da gözler devre arasındaki transfer dönemine çevrildi.

Fransız Footmercato sitesi, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Onyekuru'yu kiralamak için çalışmalara başladığını yazdı.

MONACO BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Haberde Onyekuru'nun daha fazla forma şansı bulmak için Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Monaco sezon başında Henry Onyekuru'yu Everton'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!

Henry Onyekuru, Galatasaray, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (4)
ZİYAA:Bütün bombalar elinde patlıyor Galatasaray''ın. . .
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YAPMA YAV!!!:zaten takımın tamamı pimi çekilmiş el bombası, fazlasına gerek yok ki.
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GSLİMETİN:FATİH HOCANIN BU SENE YAPTIĞI TIRANSFERLER BEŞ PARA ETMEZ KÖRLE YATAN ŞAŞI KALKAR FENERESYONUN HUYUNU ALDI
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MUSTAFA:desenize terim cinconu iyice uçuruma sürükleyecek
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