Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'den "evde kal" mesajı

Türk futboluna damga vuran Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Gheorghe Hagi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü 'evde kal' mesajı gönderdi.

13.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:02
Türk futboluna damga vuran Galatasaray 'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Gheorghe Hagi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü 'evde kal' mesajı gönderdi.
Köstence Yunus Emre Entitüsü'nün (YEE) talebi üzerine gönderdiği videolu mesajda Hagi, "Merhaba Türkiye, ben zor günlerde evde kalıyorum, sen de evde kal, uzak kalma" dedi.
Hagi'nin mesajı Köstence Yunus Emre Entitüsü'nün Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı. Galatasaray’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’den ’evde kal’ mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Gheorghe Hagi, Galatasaray, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi bir imtihan vermiyor Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi bir imtihan vermiyor
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'den 'evde kal' mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:58: Adana'da fuar ve kongre merkezinde sahra hastanesi - Haber 20:58: Düzce'de site sakinlerinden polise sürpriz - Haber 20:58: ABD'de bazı eyaletlerin şubatta virüs konusunda uyarıldıkları ortaya çıktı - Haber 20:56: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Irak'taki yeni hükümete ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 20:56: Çin'in Liaoning uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı - Haber 20:29: Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:09: Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler