24 Mart 2019, 09:43
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Galatasaray'ın Eski Başkanı Dursun Özbek Yeniden Aday Oluyor

Galatasaray'ın bir önceki başkanı Dursun Özbek, Mustafa Cengiz yönetiminin idari konuda ibra edilmemesinin ardından gidilecek olan seçimde aday olmayı planlıyor.

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi.

MUSTAFA CENGİZ ADAY OLAMAYACAK

Bunun üzerine Cengiz yönetimi, statü gereği olağanüstü toplanıp seçime gidecek. Yine satatü gereği Mustafa Cengiz, gidilen seçimde aday olamayacak.

DURSUN ÖZBEK SEÇİME HAZIRLANIYOR

Yeni seçime girecek en önemli adayın, Galatasaray'ın bir önceki başkanı Dursun Özbek olduğu öğrenildi. Özenk, Genel Kurul'da alınan kararın ardından yeniden başkan olabilmek için çalışmalara başladı.

TARAFTARLA ARASI İYİ DEĞİL

Galatasaray taraftarı ile arası iyi olmayan Dursun Özbek, bir dönem sarı-kırmızılı takımın başkanlığını yapmıştı. Tribünlerin sürekli istifaya çağırdığı Özbek, güvenoyu almak için erken seçime gitmiş ancak başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.

İBRA EDİLMEMESİ İÇİN OY KULLANDI

Öte yandan liseli olan Dursun Özbek'in genel kurulda eşiyle birlikte, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibra edilmemesi yönünde oy kullandığı görüldü.

Mustafa Cengiz, Dursun Aydın Özbek, Galatasaray, Spor



YORUMLAR (15)
ÇERKEZKÖYLÜ: bu gelişmeler inşallah takımın gidişatına zarar vermez
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GALATASARAYİN HAS TARAFTARI: Mektebi Sultani senin çapulcu dediğin Galatasarayin asıl sahipleridir. Senin gibiler de olsa olsa bu sarayın soytarısı olursunuz 500 1000 kişi. Galatasaray Lisenin takımıymışmış. Hadi ordan bir liseli çıkıp bir hibe mi yapmış Galatasaray a? Hala herşeyi taraftar yapıyor. Soytarılar sizi...
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GS677: Aday olup )1. Korktugum basima geldi insallah 2. Basima gelmez
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112: gs ye yazık olacak.
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MEKTEBİ SULTANİ: Dursun beyi destekliyoruz. Bir suru liseli arkadasimiza cok karli isler vermis, yuksek maaslarla ise almis gercek bir galatasaray liselidir. Taraftar dedigimiz capulcu surusunun istifa diy bagirmasi ile hata yapmis ve erken secime gitmisti. Galatasaray takimi Galatasaray Lisesinin takimidir. Liseliler ne derse o olur. Mustafa Cengiz , Adnan Polat vs bu tur gecici kisiler hizmetlerini yaparlar ve sonra liseliler misyonlarini tamamlar tamalamaz bunlari yollarlar. Herkes aklini basina alsin.
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