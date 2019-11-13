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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Galatasaray'a kayyum atanabilir

Galatatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, "Seçim kararı varken seçim yapılmazsa altı aya kadar hapis cezası çıkabilir. Hatta üzülerek söylüyorum ki, kulübümüzü seçime götürmek için kayyum bile atanabilir." dedi.

13.11.2019 19:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:17Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Galatasaray'a kayyum atanabilir

Son günlerde 'ın ana gündem maddesi seçim. "Erken seçim olacak mı, olmayacak mı?" sorusuna yönetim ve muhalif kanattan farklı cevaplar geliyor. Devam eden davaların sonuçları da beklenirken çıkan bazı kararlar taraflarca farklı yorumlanıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise camianın durumunu ve olması gerekenleri anlattı.

"GALATASARAY ÇOK TATSIZ BİR DURUM İÇİNDE"

İşte Süren'in durum değerlendirmesi: "Ben de dava dosyasını yakinen takip ediyorum. Bir karara göre seçim çıkmamış. Bir diğer kararda ise 'Seçim olmalı' deniyor. Gerçekten çok ama çok karışık bir durum. Bunu tecrübeli hukukçular inceleyip bir karar almalılar. Ancak benim düşüncem Galatasaray'ın çok tatsız bir durum içinde olduğu.

"6 AYA KADAR HAPİS CEZASI ÇIKABİLİR"

Eğer kararlar yanlış yorumlanırsa bedeli de ağır olur. Bir üye dernekler mahkemesine giderse ve seçim kararı varken seçim yapılmazsa altı aya kadar hapis cezası çıkabilir. Hatta üzülerek söylüyorum ki, kulübümüzü seçime götürmek için kayyum bile atanabilir. Ben Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e daha önce seçim kararı almasını tavsiye etmiştim. Aday olmasını ve bu kararı alırsa yeniden seçilebileceğini de söylemiştim. Ama yanlış anladı o dönem. İçinde bulunduğu durumu başkan iyi değerlendirmeli. Tepkileri görmeli. Galatasaray Başkanı'nın görevlerinden biri de camiayı mutlu etmektir. Şu an alınacak seçim kararı camiayı rahatlatır, tansiyonu düşürür."


Galatasaray, Faruk Süren, Spor

HABER YORUMLARI (7)
FENERLİBAHÇELİ34:Sırayla başkanlarını gönderiyorlar. Kendileri de aday olmuyorlar. Sonra da ah-vah ediyorlar. Anlamadım gitti.
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KSK Lİ MESUT:Beter olsunlar acınmaz bunlara. Fransız ingiliz kırmaları. Hainler temizlenmeye başlayınca , kendilerini yemeye başladılar...
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SERGEN:Geçen sene kayyum atancaktı ama takımı zorla şampiyon yaptılar, kayyum işi ertelendi.
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FENERLİBAHÇELİ34:Yahu çok kaliteli adamdı şu Faruk Süren, ama elini eteğini fena çekti.
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TERİM:Kovir misin ağam
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MEMLEKETİM:Futboldan anlamayan cakma imparator kulübü teslim edersen kayyum atilir. Yillardir sömürttünüz cakma imparatora kulübü.
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SALKAO:Dursun başkanın ahı yavaş yavaş çıkıyor. . . Verin adamın parasını artık.
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