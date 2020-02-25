Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın enerji şirketi iflas etti

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in yüzde 60 payla ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. iflas etti.

Yeni Elektrik'in Gebze 'de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Unit – Ansaldo ortaklığında Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in payı ise yüzde 60. Şirket hissedarlarının bankalara 405 milyon borçlu olduğu açıklandı.

Ünal Aysal

İFLASINA KARAR VERİLDİ

Patronlardunyasi.com'un haberine göre; Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Yeni elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 20.02.2020 günü saat 15.49 itibariyle İİK'nın 179. maddesi gereğince iflasına karar verildi.

2007 YILINDA KURULDU

Bir Unit Investment NV ve Ansaldo Energia ortak girişimi olan Yeni Elektrik Üretim A.Ş 2007 yılında kuruldu. Kuruluş amacı doğrultusunda, EPDK'ya Üretim Lisansı almak üzere başvuru yapan Yeni Elektrik Üretim A.Ş 2008 yılında üretim lisansını almış ve Kocaeli – Dilovası İMES OSB içerisinde üretim tesisi kurmaya hak kazandı.