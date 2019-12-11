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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Kapadokya'da

Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.

11.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:50Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Kapadokya'da
'ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesini gezdi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo eşi Roberta Melo ile birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret etti. Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini eşi ile birlikte gezen Felipe Melo burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Nevşehir Belediyespor taraftar grubu Meterisliler ile de hatıra fotoğrafı çektiren Felipe Melo'ya Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli tarafından Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.
(İHA)

Felipe Melo, Galatasaray, Kapadokya, Güncel

Kaynak: İHA

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