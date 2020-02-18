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Galatasaray'ın eski futbolcusu, Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Futbol camiasının yakından tanıdığı eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ, kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

18.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:20

A Milli Takım'ın ve 'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

HEM FUTBOLCU HEM DE ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPTI

25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Ajax, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Galatasaray formaları giymişti. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard'ın da hem yardımcılığını hem de tercümanlığını üstlenmişti.

Mustafa Yücedağ, son olarak kısa bir süre Şeker Spor'un antrenörü olarak görev yapmıştı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu, Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Galatasaray, Kalp Krizi, Spor


HABER YORUMLARI (4)
ZİYAA:Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin başı sağ olsun.
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LİON:İlk maçında almanyada fb yi 2.0 yenerken golleri o atmıştı .allah ragmet eylesin
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DOGRU YOL:ALLAH RAHMET EYLESIN
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SAMSUN / TERME / GIBIŞ:İyi de futbolcu antrenör demişsin. antrenör tercüman yazmışsın.
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Spor

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