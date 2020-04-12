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Galatasaray'ın eski futbolcusu Song, Kovid-19 şüphesiyle karantinada tutuluyor

Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

12.04.2020 02:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 02:54
Galatasaray'ın eski futbolcusu Song, Kovid-19 şüphesiyle karantinada tutuluyor
Galatasaray 'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.
Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Rigobert Song, Galatasaray, Kamerun, Güncel
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