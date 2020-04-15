Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı

Graeme Souness, Fenerbahçe'nin sahasında yaptığı bayrak dikme olayını anlattı. İskoç teknik adam, o hareketi kendisine "Sakat" diyen bir Fenerbahçe yöneticisine cevap vermek için yaptığını söyledi. Souness, "Fenerbahçe'ye yönelik bir şey değildi. Benim hakkımda kaba şeyler söyleyen adama yönelikti" dedi.

15.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:17
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı

Galatasaray 'ın 1996 yılında Kadıköy 'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalıp Türkiye Kupası'nı kazandığı maçın ardından Galatasaray bayrağını orta sahaya diken ve "Ulubatlı Souness" diye anılan Graeme Souness, o anları Sky Sports News'teki The Football Show programında anlattı. Souness, "9 ay önce Galatasaray'a geldiğimde, Fenerbahçe'nin asbaşkanlarından biri, geçirdiğim kalp operasyonuna atıfta bulunarak, "bir sakatı" transfer eden Galatasaray'ın bilgeliğini sorgulamıştı. Bir yıl sonra onların stadında kupa kazandık." dedi.

"SANA SAKAT KİMMİŞ GÖSTERECEĞİM"

İskoç teknik adam, "Taraftarlarımızın olduğu yere gittik ve tellerin üzerinden büyük bir bayrak uzatıldı. Bütün oyuncular bayrağı birkaç kez salladı ve bana uzatıldı. Ben de birkaç kez salladım ve verecek birini aradım fakat tüm oyuncular kupayı almak için yarı saha çizgisine gittiği için kimseyi bulamadım. Böylece elimdeki büyük bayrakla orta sahaya doğru koşmaya başladım. Boşalan tribünlere bakarken, o adamın suratını gördüm ve "Sana sakat kimmiş göstereceğim." diye düşündüm." ifadesini kullandı.

"TARAFTARLARIN SAHAYA GİRMEYE ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜM"

"Hayatımda yaptığım en akıllıca şeylerden biri değildi." diyen Souness, "Üçüncü denemede bayrağı orta saha yuvarlağına yerleştirmeyi başardım ve arkamı döndüğümde taraftarların sahaya girmek için çitlere tırmandığını gördüm. Bir şekilde hızlandım, tünele doğru depar attım ve yırttım." dedi.

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR BIYIKLI ADAM ÖPMEDİM"

Souness sözlerini şöyle tamamladı: "Olayın ardından soyunma odasında otururken, 'Uçak biletim verilecek ve yarın gideceğim' diye düşünüyordum. 10 dakika sonra gözlerinde yaşlarla yönetim kurulumuz geldi ve 'Bu zamana kadar futbol kulübünde olmuş en harika şey' dediler. Hayatımda hiç bu kadar çok bıyıklı adam öpmedim. Fenerbahçe'ye yönelik bir şey değildi. Benim hakkımda kaba şeyler söyleyen adama yönelikti"

(Ajansspor)

Etiketler: Graeme Souness, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Spor
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Aras Bulut’tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar’a teşekkür Spor
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür
1 aydır koronavirüs tedavisi gören Terim, müjdeli haberi verdi Spor
1 aydır koronavirüs tedavisi gören Terim, müjdeli haberi verdi
Koronavirüs sonrası yaşanan kriz nedeniyle tüm takımı gönderdiler Spor
Koronavirüs sonrası yaşanan kriz nedeniyle tüm takımı gönderdiler
Galatasaray’da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor Spor
Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor
Beşiktaş’tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Spor
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı Spor
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
G.Saray’ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek Spor
G.Saray'ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek
Haberler ›› Spor ››Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:02: Lazio'dan askıya alınan Serie A için "mahkeme" uyarısı - Spor 21:33: Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı - Spor 21:28: Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 21:07: Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı - Spor 21:04: Real Madrid efsaneleri, koronavirüsle mücadeleye açık artırma ile destek olacak - Spor 20:56: Beşiktaş kalecisi Loris Karius'tan flaş açıklama! "Ölüm tehdidi aldım" - Spor 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber