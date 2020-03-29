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Galatasaray'ın eski kalecisi Simovic, Terim'e "geçmiş olsun" mesajı gönderdi

Galatasaray Futbol Takımı'nın Karadağlı eski kalecisi Zoran Simovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

29.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:54
Galatasaray'ın eski kalecisi Simovic, Terim'e
Galatasaray Futbol Takımı'nın Karadağlı eski kalecisi Zoran Simovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.
Sarı-kırmızılı takımda 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan Simovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Terim'le iletişimde olduğunu belirterek, "Hemen 'geçmiş olsun' mesajı attım. En önemlisi, iyi hissettiğini söyledi. Terim güçlü biri ve tedaviye dayanacaktır." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında olağanüstü hal ilan edilen Sırbistan'ın Krusevac şehrindeki evinde kaldığını ifade eden Simovic, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan risk grubundayım çünkü 65 yaşıma girdim. Durumun ciddiyetinin farkındayım. Kurallara uyuyorum." dedi.
Simovic, yaşadığı şehirde 12 vaka tespit edildiğini belirterek, koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin kurallara uyması çağrısında bulundu.
Öte yandan, Sırbistan'da vaka sayısı 659'a yükselirken, 10 kişi de hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Fatih Terim, Galatasaray, Futbol, Güncel

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