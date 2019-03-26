Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gabriel Tamas Tutuklandı!

Kariyerini İsrail'de Hapoel Haifa'da sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Gabriel Tamas, İsrail'de gözaltına alındı. Alkollü bir şekilde araba süren ve saatte 205 kilometre hıza kadar çıkan Romanyalı oyuncu, hakim karşısına çıkarken 30 gün tutuklanma cezası aldı.

KANINDA 205 PROMİL ÇIKTI

Tamas'ın kanında 205 promil çıkarken arabada Tamas'ın dışında iki kadının da olduğu belirtildi. 2003-04 sezonunda Galatasaray'da oynayan Romanyalı defans oyuncusu, kariyerinde Spartak Moskova, Dinamo Bükreş, Auxerre, Celta Vigo, West Brom, Watford ve Cardiff takımlarında da forma giymişti.

(Sporx)