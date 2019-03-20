20 Mart 2019, 23:59
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Galatasaray'ın Eski Teknik Direktörü Igor Tudor, Udinese'nin Başına Geçti

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor, İtalya Ligi ekiplerinden Udinese ile anlaştı.

Ülkemizde Galatasaray ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Hırvat hoca, İtalya Liginde küme düşmeme mücadelesi veren Udinese'nin başına geçti.

Genç teknik adam geçen sezon 4 maçlığına Udinese'yi çalıştırmıştı.

İtalya, Udinese, Igor Tudor, Galatasaray, Spor



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