<p>Ülkemizde Galatasaray ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Hırvat hoca, İtalya Liginde küme düşmeme mücadelesi veren Udinese'nin başına geçti. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/20/galatasaray-in-eski-teknik-direktoru-igor-tudor-11859185_6646_m.jpg' title='Galatasaray'ın Eski Teknik Direktörü Igor Tudor, Udinese'nin Başına Geçti'></figure></div><p>Genç teknik adam geçen sezon 4 maçlığına Udinese'yi çalıştırmıştı. </p>