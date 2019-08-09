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Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, Falcao için Monaco'ya gidiyor

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut bugün Falcao transferini bitirmek için Monaco'ya gidiyor.

09.08.2019 12:54
Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, Falcao için Monaco'ya gidiyor

Albayrak'ın ismi İtalya kafilesinde vardı. Ancak ikinci başkan, Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gideceği için Galatasaray kafilesi ile birlikte Floransa'ya gitmedi.

Galatasaray, Falcao için 5 milyon euro isteyen Fransız kulübüne 3 milyon euro teklif etti. Futbolcunun sarı kırmızılılarla anlaşmış olması nedeniyle pazarlıkta fazla şansı olmayan Monaco'nun 1-2 gün içinde 'Evet' demesi bekleniyor.

Salı ya da çarşamba İstanbul'a gelmesi beklenen Falcao, 25 Ağustos'taki Konya maçında oynayabilecek.

UÇAKLA GELECEK

Haftalardır süren görüşmeler sonucunda iki taraf da taleplerinde geri adım attı ve uzlaşma yolunda önemli bir aşama kaydedildi. Sarı kırmızılıların bonservis için 3 milyon euro teklif ettiği, Monaco'nun ise bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.

Falcao transferinin imzaya kalmasının ardından Galatasaray Kulübü'nde büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılılar, ünlü futbolcuyu hafta içinde özel uçakla İstanbul'a getirecek.

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Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, Falcao için Monaco'ya gidiyor

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Ahmet Bulut, Falcao, Spor

YORUMLAR (8)
ŞAPKACI: İNANMAM, ANCAK SAHAYA ÇIKAR GOL ATAR VE SEVİNÇ YAPARKEN GÖRÜRSEM İNANACAĞIM ARTIK. YETER BE YA.
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6.FİLO: Nedendir bilemem ama Abdürrahim Albayrak''ı hiç ama hiç bir gram bile sevmedim sevemem de. ne ölüsü nede dirisiyle işim olmaz.
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ŞAPKACI: FENERLİYSEN, BU HASTALIĞIN NORMALDİR, BOŞA DR. A FALAN GİDİP PARA HARCAMA, HA PARAN VARSA GİT FENER OL, YADA YOK OL.
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3 1
DOĞU TAMAY: Galatasaray''a aslan değilde sırtlan çetesi ( HYENA GANGS ) denilmesi bence daha uygun olur ! Çünkü bu yağmacı ve başkalarının emeğini çalan hırsız kulübe bu isim daha yakışır ! HYENA GANGS''ı yakın zamanda yeniden süperlig vizyonunda seyredin .
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ASLAN GS OLMASA: TC CiLEKLERi GöREMEZ FENEVRASYONLU EZiK GANADLI KUSLAR SiMDi KIVRANIP DURSUN
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YKS: Habere bak; Uçakla gelecek yazmışlar, biz deve üstünde gelir sanıyoruk :D
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ADINIZI YAZIN: HADİ GEL BE VİCDANSIZ
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ŞAPKACI: HAKEMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMAYA DA FIRSAT BULABİLSE. . . .
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