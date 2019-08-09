Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, Falcao için Monaco'ya gidiyor

Albayrak'ın ismi İtalya kafilesinde vardı. Ancak ikinci başkan, Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gideceği için Galatasaray kafilesi ile birlikte Floransa'ya gitmedi.

Galatasaray, Falcao için 5 milyon euro isteyen Fransız kulübüne 3 milyon euro teklif etti. Futbolcunun sarı kırmızılılarla anlaşmış olması nedeniyle pazarlıkta fazla şansı olmayan Monaco'nun 1-2 gün içinde 'Evet' demesi bekleniyor.

Salı ya da çarşamba İstanbul'a gelmesi beklenen Falcao, 25 Ağustos'taki Konya maçında oynayabilecek.

UÇAKLA GELECEK

Haftalardır süren görüşmeler sonucunda iki taraf da taleplerinde geri adım attı ve uzlaşma yolunda önemli bir aşama kaydedildi. Sarı kırmızılıların bonservis için 3 milyon euro teklif ettiği, Monaco'nun ise bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.

Falcao transferinin imzaya kalmasının ardından Galatasaray Kulübü'nde büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılılar, ünlü futbolcuyu hafta içinde özel uçakla İstanbul'a getirecek.