Galatasaray'ın Faslı Yıldızı Belhanda Sakatlandı

Galatasaray
'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda
, ülkesinin Kamerun
'la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı. Afrika
Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech
'in attığı gollerle karşılaşmayı 2 - 0 kazandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı. - İstanbul
Kamerun,Galatasaray,Younes Belhanda
17 Kasım 2018 Cumartesi 00:05