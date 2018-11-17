17 Kasım 2018, 00:05
»»

Galatasaray'ın Faslı Yıldızı Belhanda Sakatlandı

Galatasaray

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ülkesinin Kamerun'la oynadığı maçta sakatlık geçirdi.



Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ülkesinin Kamerun'la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech'in attığı gollerle karşılaşmayı 2 - 0 kazandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı. - İstanbul Kamerun,Galatasaray,Younes Belhanda
17 Kasım 2018 Cumartesi 00:05



YORUMLAR