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Galatasaray'ın galibiyet hasreti 5 sezona çıktı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe derbisinde galibiyet hasreti 5 sezona çıktı.

28.09.2019 22:07Galatasaray'ın galibiyet hasreti 5 sezona çıktı
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe derbisinde galibiyet hasreti 5 sezona çıktı.
Son olarak teknik direktör Cesare Prandelli yönetiminde 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan maçta 2-1'lik skorla yüzü gülen Galatasaray, bu maçtan bu yana rakibinin karşısına çıktığı 10 maçta galip gelemedi.
2014-2015/ Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0
2015-2016/ Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1, Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
2016-2017/ Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0, Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
2017-2018/ Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0, Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
2018-2019/ Galatasaray - Fenerbahçe: 2-2, Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
2019-2020/ Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0




Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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